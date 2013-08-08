Парламент Чехии объявил вотум недоверия новому правительству
Фото: Petr Josek Snr / Reuters Парламент Чехии 7 августа объявил вотум недоверия правительству премьер-министра Иржи Руснока. Об этом сообщает Associated Press. Недоверие правительству выразили 100 из 200 присутствовавших на голосовании членов парламента, тогда как в поддержку кабинета министров выступили всего 93 члена парламента. 7 парламентариев отсутствовали. Согласно чешскому законодательству, для выражения вотума доверия правительству необходимо, чтобы в поддержку его выступили более половины присутствующих на голосовании парламентариев. Среди выразивших доверие правительству членов парламента оказались члены Социал-демократической и Коммунистической партий, а также депутаты от партии «Дела общественные». Недоверие кабинету министров выразили парламентарии от бывшей правящей коалиции, в которую входят Гражданская демократическая партия, ТОП 09 и LIDEM. Премьер-министр Чехии Иржи Руснок назвал результаты голосования «честным проигрышем» и заявил, что он и его кабинет уйдут в отставку 8 или 9 августа. Согласно законам Чехии, до проведения досрочных выборов Руснок будет оставаться исполняющим обязанности премьер-министра. Исполняющими обязанности останутся и все остальные члены его кабинета. После объявления результатов голосования лидеры парламентских партий заявили о необходимости проведения экстренной парламентской сессии для обсуждения досрочных выборов. По словам председателя парламента Богуслава Соботки, они могут состояться уже в октябре. Очередные выборы должны были пройти в Чехии в мае 2014 года. Новое правительство Чехии во главе с Иржи Русноком было назначено президентом Милошем Земаном 10 июля. До этого Руснок занимал должность экономического советника при президенте. При этом Земан отмечал, что правительство Руснока, если его не поддержат парламентские партии, проработает только до сентября. Новое правительство было назначено после того, как предыдущий премьер-министр Чехии Петр Нечас подал в отставку в связи с коррупционным скандалом. В скандале были замешаны, в частности, руководитель аппарата премьер-министра Яна Надьова и члены Гражданской демократической партии, которую возглавлял Нечас. lenta