Мэр французской деревни пригрозил самоубийством из-за нашествия цыган
Фото: Miguel Medina / AFP Мэр французской деревни Шаванн (департамент Шер) Поль Ренода (Paul Renaudat) пригрозил покончить с собой, если в его населенном пункте появятся цыгане. Об этом политик заявил 6 августа газете Le Parisien. Ренода подчеркнул, что готов пожертвовать своей жизнью ради благополучия Франции. Впервые мэр Шаванна, в котором проживают около 200 человек, сделал такое заявление 29 июля. Он сообщил о своих намерениях полиции и местной радиостанции RDB, писала французская газета Le Berry Republicain. Полиция навестила политика в тот же день и удостоверилась, что с ним все в порядке. Несмотря на это, его доставили в госпиталь на осмотр, а стражи порядка конфисковали у него охотничье ружье, пишет французское издание The Local. Решение о самоубийстве Ренода принял в связи тем, что в Шаванн приехали несколько десятков цыганских семей и остановились на местном стадионе. Как сообщалось в СМИ, мэр сам разрешил им сделать остановку в деревне. После того как их появление вызвало недовольство некоторых местных жителей, Ренода сделал громкое заявление о самоубийстве. После отъезда кочевников, мэр от своих слов не отказался. Впоследствии он утверждал, что никакого разрешения не выдавал и страдал всю неделю, пока цыгане находились в Шаванне. При этом Ренода настаивает, что он не расист, а просто заботится о благополучии местных жителей. Во Франции насчитывается около 400 тысяч цыган, 95 процентов из которых имеют французское гражданство. Они путешествуют группами по стране и живут в фургонах. По закону городские власти обязаны предоставлять им место для стоянок, однако цыгане часто критикуют власти за неудобный выбор места. lenta