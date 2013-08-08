Фото: whatsonsanya.com Фото: whatsonsanya.com Туристы из Норвегии, приехавшие в Италию отдыхать, пожаловались на вино с этикетками с изображениями Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и других политических деятелей разного времени, в том числе Уинстона Черчилля и Че Гевары. Как пишет The Local, норвежская пара была шокирована и возмущена продукцией. По словам Парета Ховарда, он и его подруга узнали о том, что винодельня продает такое вино в качестве забавного сувенира по всей стране. При этом он подчеркнул, что сам ничего забавного в этикетках с Гитлером и Муссолини не видит. «Мне кажется, есть два типа людей, которые могли бы счесть подобное смешным: те, кто разделяет взгляды этих политиков, и молодежь, которая не знает об ужасах Второй мировой войны», – заявил норвежец. Владелец винодельни Алессандро Лунарделли заявил, что его компания торгует таким вином в течение многих лет. Он призвал покупателей относиться к этикеткам с Гитлером с изрядной долей юмора. В августе 2012 года один из супермаркетов Вероны отказался от продукции винодельни Лунарделли после того, как на этикетки с нацистской символикой пожаловались туристы из США. Тем не менее, жалобы не останавливают винодельню от торговли вином со спорными этикетками. Бутылка просекко с изображением фюрера обойдется в 9,90 евро. Бутылка граппы с этикеткой, на которой изображен Муссолини, стоит 12 евро. lenta