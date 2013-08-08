Американец проплыл 35 километров с тонной кирпичей
Фото: Carlos Osorio / AP Американский спортсмен Джим Драйер (Jim Dreyer) 7 августа завершил заплыв на озере Сент-Клэр на границе США и Канады, сообщает Associated Press. Спортсмен проплыл 35,4 километра, причем на протяжении всего заплыва он тянул за собой две шлюпки с 334 кирпичами общим весом в одну тонну. 49-летний Джим Драйер по прозвищу Акула («Shark») стартовал в городе Алгонак в штате Мичиган и вышел на сушу в городе Детройт. Заплыв занял 51 час вместо запланированных 30 часов. Кроме того, на последнем участке пути Драйер тащил за собой только одну шлюпку. По словам спортсмена, причиной этого стали высокие волны, которые поднялись на озере ночью. Как пишет The Detroit News, Драйер также рассказал, что ночью у него были галлюцинации: он увидел мужчину в белом одеянии, стоящего на воде. Спортсмен совершал заплыв в одиночестве, без сопровождающих лодок. Однако одна из шлюпок, которые он тащил за собой, была оснащена спутниковым передатчиком, который позволял желающим следить за перемещением Драйера. Драйер рассказал, что целью акции была реклама благотворительной организации «Habitat for Humanity», которая занимается строительством жилья для малоимущих людей. Кроме того, по словам Драйера, он хотел поддержать Детройт, власти которого недавно объявили о банкротстве. «Я хотел показать, что мы не дожны тонуть под грузом проблем», — заявил спортсмен. Ранее спортсмен уже не раз совершал многокилометровые заплывы: например, он переплывал каждое из Великих озер. Ему принадлежит около десяти различных рекордов по плаванию. lenta