В двух популярных у казахстанцев пансионатах на Иссык-Куле – "Радуге" и "Карвен 4 сезона" – вечер вторника прошел в режиме "экстрим". Ближе к ужину на территорию отелей ворвались жители села Чон-Сары-Ой и потребовали встречи с руководством. Как рассказали нам в пресс-службе МВД Кыргызстана, жителям села Чон-Сары-Ой не понравилось, что руководство двух пансионатов сделало для "чужих" вход на пляж платным. Эта акция протеста прошла мирно. Недовольные, к счастью для отдыхающих, никого не били и не оскорбляли. Людям пообещали, что будет найден компромисс. – Встреча состоялась вчера утром, – говорит начальник пресс-службы МВД Кыргызстана Жорбай Тилекович. – Руководители пансионатов пообещали, что для местного населения будет открыт коридор к озеру. А жители дали обещание не пускать на пляжи свой скот. Все, конфликт исчерпан. Пострадавших среди отдыхающих нет, материальных претензий никто не предъявлял. По словам Жорбая Абдраимова, подобные ситуации с пляжами различных домов отдыха бывали и раньше: от местных требовали плату за вход на пляж от 50 до 200 сомов. – Некоторые недобросовестные хозяева пансионатов или санаториев ставят ограждения на территории своих пляжей и не пускают к себе, – говорит представитель МВД. – Конечно, были возмущенные, но людям всегда удавалось договориться. Гульмира МАТХАЛИКОВА, Астана