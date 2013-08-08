Фото express-k Фото express-k Лагерь для перевоспитания "золотой молодежи" появился в одном из депрессивных поселков Акмолинской области. Отпрыски крупных бизнесменов и влиятельных чиновников, не оправдавшие родительских надежд, вместо каникул в теплых странах получают путевки в самые настоящие казармы. О том, что где-то под Астаной действует база для трудных подростков из обес-печенных семей, слухи в столице ходили уже давно. Якобы именно туда отправляют некоторых наследников "крутых" фамилий, провинившихся перед родителями. – Я машину разбил и обе ноги при этом себе сломал как раз в конце учебного года, – делится историей своих бед Алькен. – Должен был ехать в Данию, в нефтехимический колледж, но из-за травм не смог. Отец дождался, пока я на ноги встану, и определил меня в эту дичь до конца лета. "Дичь", по словам молодого человека, представляет собой некую ферму на базе заброшенного колхоза, где царят армейские порядки со строжайшей дисциплиной, муштрой и тому подобным. Мобильные телефоны там под запретом, Интернета нет, подъем, отбой и прием пищи – строго по расписанию. Дни проходят в занятиях по военной подготовке и работе на огородах. Наставники – суровые выходцы из вооруженных сил, получающие хорошие деньги именно за строгость и непреклонность. Давить на них принадлежностью к громким фамилиям бесполезно. – По сравнению с остальными мои косяки представлялись просто детскими шалостями, – рассказывает Алькен. – Там был сын одного чина из силовиков, который под кайфом стрельбу устроил в компании друзей. Его отец пообещал, что, если в лагере на него будет хоть одна жалоба от инструкторов, он в реальную армию пойдет служить осенью, причем в самую адскую часть. Его папе можно верить. Всего, по словам очевидца, в лагере перевоспитывается около дюжины парней. Сам он не дотянул до конца отведенного ему срока только потому, что заболел пневмонией. О местонахождении этого экстремального "курорта" респондент не смог (или не захотел) сказать ничего определенного, сославшись на то, что плохо знает окрестности Астаны, так как сам он из Шымкента. Михаил ДВОРЯНЧИКОВ, Астана express-k