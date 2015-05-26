Предприниматели, сдающие квартиры в Актобе, попали под пресс полицейских

В Актобе женщины, которые сдают в аренду квартиры на привокзальной площади города утверждают, что стали заложниками полицейских, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Якобы с того времени, как в стране начали преследовать за приставание на улице, у них появились серьезные проблемы с начальником отдела административной полиции Илекского ОВД. - Нас собрал начальник ОАП Илекского отдела Еркин МАЛАЕВ, чтобы объяснить новую статью в адмкодексе: за что привлекают, за что штрафы накладывают. В конце он предложил нам собрать 300 000 тенге, чтобы он нас в дальнейшем не трогал, не привозил в отдел