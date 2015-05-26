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Социум

Предприниматели, сдающие квартиры в Актобе, попали под пресс полицейских

В Актобе женщины, которые сдают в аренду квартиры на привокзальной площади города утверждают, что стали заложниками полицейских, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Якобы с того времени, как в стране начали преследовать за приставание на улице, у них появились серьезные проблемы с начальником отдела административной полиции Илекского ОВД. - Нас собрал начальник ОАП Илекского отдела Еркин МАЛАЕВ, чтобы объяснить новую статью в адмкодексе: за что привлекают, за что штрафы накладывают. В конце он предложил нам собрать 300 000 тенге, чтобы он нас в дальнейшем не трогал, не привозил в отдел
gorod
Предприниматели, сдающие квартиры в Актобе, попали под пресс полицейских
В Актобе женщины, которые сдают в аренду квартиры на привокзальной площади города утверждают, что стали заложниками полицейских, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 Якобы с того времени, как в стране начали преследовать за приставание на улице, у них появились серьезные проблемы с начальником отдела административной полиции Илекского ОВД. - Нас собрал начальник ОАП Илекского отдела Еркин МАЛАЕВ, чтобы объяснить новую статью в адмкодексе: за что привлекают, за что штрафы накладывают. В конце он предложил нам собрать 300 000 тенге, чтобы он нас в дальнейшем не трогал, не привозил в отдел, не штрафовал. Мы - 20 женщин - собрали 300 000, отдали ему. Но он продолжил гонения, - рассказывает индивидуальный предприниматель Галия ЖИКЕШЕВА. Одна из предпринимательниц уже написала заявление в ДВД и в прокуратуру на начальника отдела адмполиции Илекского ОВД. Сегодня, 26 мая, женщины побывали на приеме у замначальника ДВД Актюбинской области Каныбека ЖАКСЫГАЛИЕВА. Он выслушал все жалобы предпринимателей и сказал, что все факты проверяются, а в отношении МАЛАЕВА уже заведено уголовное дело. - В настоящее время управление собственной безопасности возбудило уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия для принятия мер и процессуального решения. Малаев в настоящее время работает, но сейчас уже заканчивается следствие. По нему будет принято соответствующее решение, - прокомментировал ситуацию замначальника ДВД Актюбинской области Каныбек ЖАКСЫГАЛИЕВ.
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деньги предприниматели

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