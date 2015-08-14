Предприниматели ЗКО могут бесплатно получить консультации бухгалтера и юриста

Сервисная поддержка бесплатно предоставляется действующим предпринимателям в виде специализированных услуг и индивидуальных консультаций. Их оказывают в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020». Напомним, с 2014 года оператором по предоставлению сервисной поддержки в рамках четвертого направления «Усиление предпринимательского потенциала» программы «Дорожная карта бизнеса 2020» определили Национальную палату предпринимателей РК. На региональном уровне функции оператора осуществляет палата предпринимателей ЗКО. - Не каждая компания может позволить себе