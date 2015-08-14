Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Предприниматели ЗКО могут бесплатно получить консультации бухгалтера и юриста

Сервисная поддержка бесплатно предоставляется действующим предпринимателям в виде специализированных услуг и индивидуальных консультаций. Их оказывают в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020». Напомним, с 2014 года оператором по предоставлению сервисной поддержки в рамках четвертого направления «Усиление предпринимательского потенциала» программы «Дорожная карта бизнеса 2020» определили Национальную палату предпринимателей РК. На региональном уровне функции оператора осуществляет палата предпринимателей ЗКО. - Не каждая компания может позволить себе
Дана Рахметова
Предприниматели ЗКО могут бесплатно получить консультации бухгалтера и юриста
Сервисная поддержка бесплатно предоставляется действующим предпринимателям в виде специализированных услуг и индивидуальных консультаций. Их оказывают в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020».
palata (4)
palata (4)
 Напомним, с 2014 года оператором по предоставлению сервисной поддержки в рамках четвертого направления «Усиление предпринимательского потенциала» программы «Дорожная карта бизнеса 2020» определили Национальную палату предпринимателей РК. На региональном уровне функции оператора осуществляет палата предпринимателей ЗКО. - Не каждая компания может позволить себе содержать в штате квалифицированных бухгалтеров, юристов, маркетологов, специалистов по внедрению стандартов качества и т.д. Но таких специалистов можно привлекать со стороны для получения консультаций или решения отдельных бизнес-задач, - отмечается в пресс-релизе, распространенном региональной палатой. Как сообщила пресс-служба палаты, в рамках реализации сервисной поддержки предприниматели могут решить эти вопросы и получить следующие виды сервисных услуг: - услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, а также составлением статистической отчетности; - услуги по таможенным процедурам; - консультирование и полное сопровождение всего процесса по внедрению систем менеджмента; - оказание юридических услуг; - услуги по вопросам маркетинга; - консультации в сфере обслуживания информационных технологий; - услуги, связанные с государственными закупками, закупками национальных компаний и недропользователей; - услуги по вопросам менеджмента. - Каждая из перечисленных услуг включает в себя большое количество консультаций и практической помощи предпринимателям, о многих из которых действующие и начинающие предприниматели не знают, - сообщили в палате. Отмечается, что сервисными услугами будут охвачены предприниматели не только города Уральска, но и всех районов области. С этой целью консультанты сервисных компаний будут выезжать в районы Западно-Казахстанской области. Все услуги оказываются в Центре обслуживания предпринимателей (ЦОП) по адресу: г. Уральск, ул. Т.Масина, 67/2. Тел.: 93 34 54.
предприниматели услуги

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article