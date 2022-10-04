Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению областной прокуратуры, экс-директор ТОО «БатысТехноСервисез» (консалтинговая компания в сфере автотранспорта) уклонилcя от уплаты налогов на сумму 263,7 миллиона тенге. Являясь единственным руководителем коммерческой организации, он использовал фиктивные счета-фактуры в период с 2018 по 2019 годы. Ущерб подтвердил региональный департамент государственных доходов. Приговором суда бизнесмена осуждён за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и приговорен к трём годам и четырём месяцам лишения свободы условно. Также ему пять лет запрещено занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.