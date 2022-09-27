В ходе тура представители Единого оператора цифровой маркировки и прослеживаемости товаров обучает работе в системе цифровой маркировки и пользованию мобильным приложением для бизнеса - Naqty Sauda Akt. Организаторами мероприятия выступили Единый оператор цифровой маркировки и прослеживаемости товаров совместно с Комитетом госдоходов. - В ходе семинара мы разъясняем участникам, что такое информационная система маркировки и прослеживаемости товаров, как с ней работать, какие у нее есть преимущества. С помощью новых сервисов можно получать и подтверждать документы, не пользуясь компьютером, - подчеркнула менеджер по товарной группе Лейла Мустафина. Аналогичные образовательные мероприятия планируется провести ещё в 14 городах для казахстанских бизнесменов, занятых в сфере розничной торговли табачными изделиями. На сегодняшний день Единый оператор по цифровой маркировке уже провел обучающие семинары в Петропавловске, Кокшетау, Костанае, Актау и Атырау.● Актобе: 28 сентября с 10.00 до 13.00, в коворкинг-центре Matrix, улица Маресьева, 105, 2 этаж ● Уральск: 29 сентября с 15:00 до 18:00 в гостинице "Park Hotel", р-н жд вокзала, м-н Самал, 3.● Naqty Onim позволяет потребителю узнать всю информацию о маркированном товаре; ● Naqty Sauda Kassa создано для ритейла, не имеющего возможность приобрести 2D-сканер; ● Naqty Sauda Akt позволяет подтверждать и отклонять акты приема-передачи. Участникам обучающих семинаров также презентуют сервис «Автоматическое выбытие», с помощью которого предприниматели подтверждают акты приема–передачи через упрощенный функционал с автоматическим выбытием кодов маркировки в товарной группе «Табачные изделия». Напомним, в августе текущего года более 4 млн пачек сигарет без маркировки контрабандой пытались ввезти в Казахстан. Предварительная сумма таможенных платежей, налогов и акциза, подлежащая уплате в бюджет по данным нарушениям составила 1,2 млрд тенге.Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.