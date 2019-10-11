Представители 39 мировых вузов приедут в Уральск

Международная образовательная выставка пройдет 15 октября в здании казахского драматического театра имени Х.Букеевой, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал руководитель пресс-службы "Bolashaq Development Fund" Максут Молынбай, образовательная выставка создана для того, чтобы молодёжь была более информирована, что у них нет ограничений в получении знаний. Кроме этого, молодые люди должны знать, что в стране создаются все условия для того, чтобы они могли получить качественное образование. – Выставка пройдет в шести городах Казахстана: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Ура