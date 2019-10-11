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Социум

Представители 39 мировых вузов приедут в Уральск

Международная образовательная выставка пройдет 15 октября в здании казахского драматического театра имени Х.Букеевой, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал руководитель пресс-службы "Bolashaq Development Fund" Максут Молынбай, образовательная выставка создана для того, чтобы молодёжь была более информирована, что у них нет ограничений в получении знаний. Кроме этого, молодые люди должны знать, что в стране создаются все условия для того, чтобы они могли получить качественное образование. – Выставка пройдет в шести городах Казахстана: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Ура
Арайлым Усербаева
Представители 39 мировых вузов приедут в Уральск
Международная образовательная выставка пройдет 15 октября в здании казахского драматического театра имени Х.Букеевой, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал руководитель пресс-службы "Bolashaq Development Fund" Максут Молынбай, образовательная выставка создана для того, чтобы молодёжь была более информирована, что у них нет ограничений в получении знаний. Кроме этого, молодые люди должны знать, что в стране создаются все условия для того, чтобы они могли получить качественное образование. – Выставка пройдет в шести городах Казахстана: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Уральск и Актобе. В Нур-Султане и в Шымкенте она уже прошла, а в Уральске пройдет 15 октября в здании казахского драматического театра имени Х.Букеевой. В Уральск приедут представители 39 высших учебных заведений мира, среди которых университеты США, Великобритании, Канады, Польши, России. Помимо условий обучения, которые сегодня предлагают абитуриентам, на выставке можно познакомиться и с международными стипендиальными программами. В нем может принять участие любой желающий. Молодым людям будут разъяснены условия обучения в международных вузах, порядки поступления. При обучении за рубежом молодежь не заключает никаких договоров, не предоставляет никаких залогов, то есть после окончания вуза человек может остаться поработать в той стране, где обучился. Есть и бесплатные факультеты, есть и платные. Всю подробную информацию можно будет получить на месте, - сообщил Максут Молынбай. Молодежь области с радостью отреагировала на эту новость. По словам жительницы города Айнаш, она всегда мечтала получить образование за рубежом. Учиться она хотела в медицинском вузе. – Я с детства мечтала стать педиатром и лечить маленьких детей. В следующем году я заканчиваю школу и уже сейчас ищу подходящий вуз. Для меня самое главное - это университет с хорошими отзывами, грамотные преподаватели и использование в обучении лучших методик, - говорит девушка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Образование выставка ВУЗ

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