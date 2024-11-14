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Происшествия Социум

Представлялись детьми и просили деньги: группу мошенников задержали в ЗКО

Полицейские Каратобинского района раскрыли группу мошенников, которые представлялись детьми потерпевших и выманивали у них деньги
Арайлым Усербаева
Представлялись детьми и просили деньги: группу мошенников задержали в ЗКО

Полицейские Каратобинского района раскрыли группу мошенников, которые представлялись детьми потерпевших и выманивали у них деньги. 

Так, группа состояла из трех человек. Один из них через приложение WhatsApp вошел в общий чат, созданный для обсуждения мероприятий педагогов. Ознакомившись с переписками, он начал писать участникам чата в личных сообщениях и представлялся их детьми. Злоумышленники просили перевести деньги, объясняя, что его телефон якобы выключен. Некоторые жители отправили свои данные карт и CVV-коды. Впоследствии мошенники сняли деньги со счетов потерпевших, а обналичивание средств организовали через знакомых, которые получали прибыль с «выручки».

На данный момент расследуется 17 фактов мошенничества. Среди потерпевших есть и жители других регионов. Общий ущерб, причиненный действиями злоумышленников, составляет около 10 миллионов тенге.

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