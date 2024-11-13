«Улучшим кредитную историю»: крупных интернет-мошенников задержали в ЗКО

Правоохранительные органы установили и задержали в Западно-Казахстанской области крупную преступную группу, которая систематически занималась интернет-мошенничеством на территории республики, причинив ущерб потерпевшим в особо крупном размере.

Прокуратура и департамент полиции Кызылординской области совместно реализуют проект IT-TERGEU. Цель проекта - повышение эффективности профилактики уголовных правонарушений и раскрытие преступлений, сообщает Polisia.kz.

Так, правоохранительные органы установили и задержали в Западно-Казахстанской области крупную преступную группу, которая систематически занималась интернет-мошенничеством на территории республики, причинив ущерб потерпевшим в особо крупном размере.

Во время обыска изъяты 16 мобильных телефонов, несколько использованных SIM-карт, роутер и наличные деньги в сумме 3,5 миллиона тенге. Подозреваемые дистанционно передавали пользователям социальных сетей Кызылординской области ложную информацию: «улучшим кредитную историю и сделаем программу для получения денег», маскируя свой IP-адрес и банковский счет, с которого они снимали деньги.

Злоумышленники подозреваются в хищении средств мошенническим путем на общую сумму 45 миллионов тенге. Постановлением следственного суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.