Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

«Улучшим кредитную историю»: крупных интернет-мошенников задержали в ЗКО

Правоохранительные органы установили и задержали в Западно-Казахстанской области крупную преступную группу, которая систематически занималась интернет-мошенничеством на территории республики, причинив ущерб потерпевшим в особо крупном размере.
Арайлым Усербаева
«Улучшим кредитную историю»: крупных интернет-мошенников задержали в ЗКО

Прокуратура и департамент полиции Кызылординской области совместно реализуют проект IT-TERGEU. Цель проекта - повышение эффективности профилактики уголовных правонарушений и раскрытие преступлений, сообщает Polisia.kz. 

Так, правоохранительные органы установили и задержали в Западно-Казахстанской области крупную преступную группу, которая систематически занималась интернет-мошенничеством на территории республики, причинив ущерб потерпевшим в особо крупном размере. 

Во время обыска изъяты 16 мобильных телефонов, несколько использованных SIM-карт, роутер и наличные деньги в сумме 3,5 миллиона тенге. Подозреваемые дистанционно передавали пользователям социальных сетей Кызылординской области ложную информацию: «улучшим кредитную историю и сделаем программу для получения денег», маскируя свой IP-адрес и банковский счет, с которого они снимали деньги.

Злоумышленники подозреваются в хищении средств мошенническим путем на общую сумму 45 миллионов тенге. Постановлением следственного суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article