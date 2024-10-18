Поздравления и заказные письма: новые методы мошенников озвучили в МВД РК

По информации МВД Казахстана, мошенники используют различные методы, чтобы обмануть людей: отправляют ложные уведомления о якобы пришедших заказных письмах, регистрации ребенка в детский сад, начислении пособий на рождение ребенка или сообщения об отсутствии регистрации по месту жительства.

По информации МВД Казахстана, мошенники используют различные методы, чтобы обмануть людей: отправляют ложные уведомления о якобы пришедших заказных письмах, регистрации ребенка в детский сад, начислении пособий на рождение ребенка или сообщения об отсутствии регистрации по месту жительства.

— Также в числе уловок – фальшивые поздравления с днем рождения и поддельные ответы от бирж труда о принятии на работу. Цель таких сообщений – обманным путем получить от граждан SMS-код подтверждения. Аферисты отправляют поддельное уведомление и запрашивают у получателя SMS-код для подтверждения, - говорится в сообщении ведомства.

Спустя некоторое время жертве звонит другой мошенник, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, налоговой службы или "Казпочты". Он утверждает, что злоумышленники получили доступ к личным данным через переданный SMS-код. Чтобы предотвратить "неприятные последствия", мошенник пытается убедить жертву установить определенное приложение или перевести деньги на "безопасный счет".

В некоторых случаях сообщение включает ссылку на поддельный сайт, где пользователя просят ввести личные данные, такие как имя, адрес, номер телефона или банковские реквизиты, якобы для оплаты доставки или подтверждения получения письма.

В МВД озвучили меры безопасности:

никогда не передавайте свои пароли и SMS-коды

не переходите по незнакомым и сомнительным ссылкам

не скачивайте приложения, если не уверены в их безопасности

не верьте сообщениям о выигрыше подарков или переписи населения.

Также важно помнить: