«Предстоит честная и жесткая конкуренция» - Токаев о выборах в Курултай

Президент Казахстана анонсировал подписание указа о проведении выборов в новый высший законодательный орган — Курултай. Политическая кампания пройдет на фоне вступления в силу новой Конституции, а партии ждет жесткая конкуренция.

Итоги восьмого созыва: более 2 000 запросов и Клуб экспертов

Подводя черту под работой уходящего Парламента, президент отметил высокую продуктивность депутатов Мажилиса и Сената. За период работы восьмого созыва народные избранники:

подготовили более двух тысяч депутатских запросов;

провели свыше 30 правительственных часов;

организовали 9 парламентских слушаний.

Вся работа выстраивалась через систему «обратной связи» — регулярные выезды в регионы, партийные проекты и общественные приемы. Кроме того, при Палатах действовали Клуб экспертов (при Сенате) и Общественная палата (при Мажилисе), которые привлекали к анализу законов ученых и активистов.

— Курултаю, который станет главным законодательным органом, предстоит обеспечить органичную преемственность, сохранить глубокую институциональную память и бережно развивать уникальную парламентскую культуру, — подчеркнул глава государства. Структура новых комитетов Курултая будет полностью перестроена под приоритеты госполитики.

Вступление в силу новой Конституции запускает масштабные общественно-политические процессы. Президент сообщил, что в ближайшее время подпишет пакет документов, главным из которых станет Указ о проведении выборов в Курултай.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в состав нового органа должны войти «лучшие из лучших» — истинные патриоты и государственно мыслящие личности, так как именно по их работе народ будет оценивать эффективность всех проводимых реформ.

— Конкуренция между партиями усилится. Мы как созидательная нация должны провести и эту политическую кампанию на высоком уровне. Предстоящие выборы должны стать примером открытой, честной и справедливой политической конкуренции, — заявил президент и призвал казахстанцев проявить активность.

Часть действующих квалифицированных депутатов Парламента, как ожидается, перейдет в состав Курултая, а часть — в новый конституционный орган Қазақстан Халық Кеңесі.

Партия AMANAT объединяется с партией «Әділет»

Важным политическим событием стало заявление о консолидации партийных сил. Президент отдельно поблагодарил за работу фракцию партии AMANAT и поддержал их недавнее решение, принятое на съезде.

— На съезде было принято важнейшее стратегическое решение о присоединении к новой партии «Әділет». Всецело приветствую и поддерживаю этот поистине исторический шаг. Консолидация всех прогрессивных общественно-политических сил вокруг общенациональных ценностей придаст значимый импульс реформам, — заявил глава государства.

Президент заключил, что у страны одна цель — построить Справедливый, Сильный, Безопасный и Передовой Казахстан, а участие в выборах — это прямая причастность граждан к делам государственной важности.