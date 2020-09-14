Мухамбеталиев Серик Хаирович, по национальности казах, родился 1 января 1967 года в поселке Улента, Джамбейтинского района. После окончания средней школы №11 им.С.Сейфуллина г.Уральска служил в рядах Советской армии в Германии. В 1992 году с отличием окончил Уральский сельскохозяйственный институт. В 1994 году поступил в аспирантуру Западно-Казахстанского аграрного университета. Кандидат сельскохозяйственных наук. 2011 году окончил Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, по специальности «Нефтегазовое дело», 2018 году Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет по специальности «Педагогика и психология». Получив высшее образование, начал свой карьерный путь в 1992 году с должности агронома учебно-опытного хозяйства «Фрунзенское». В системе технического и профессионального образования начал работать с 1998 году на должностях от преподавателя, методиста, заместителя директора по учебной работе до директора Уральского колледжа газа, нефти и отраслевых технологий, ныне ГККП «Высший аграрно-технический колледж» УОАЗКО. Почетный работник образования, награжден нагрудными знаками "им. И.Алтынсарина" в 2011 году, «Бiлiм беру iсiнiң құрметтi қызметкерi» 2015 году и «Білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағына сінірген еңбегі үшін» в 2019 году. Является председателем Совета директоров организации ТИПО, к тому же примерный семьянин. Вместе с супругой Акмарал воспитывает двух дочерей и двух внуков. На всех постах проявлял высокую принципиальность и требовательность к себе и окружающим, своим добросовестным трудом внес весомый вклад в социально-экономическое развитие нашей области.1. Антикризисная стабилизация. Поддержка Антикризисного плана партии, выдвижение идей, направленных на поддержку деловой активности и занятости населения. 2. Проведение контроля по исполнению программ финансирования на микрокредитование частного бизнеса. 3. Снижение уровня безработицы путем повышения квалификации, получения рабочей профессии всех желающих по программе «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». 4. Пересмотр условий перевозок автопредприятиями города. 5. Жесткий депутатский контроль над ростом цен в магазинах и рынках города. 6. Содействие и поддержка молодежи в трудоустройстве, совместно с молодежными организациями активная работа по повышению патриотизма, развитие национального самосознания, формирование здорового образа жизни. 7. Поддержка социально-уязвимых слоев населения, людей с ограниченными возможностями, многодетных и малообеспеченных семей. 8. Содействие в обеспечении чистой питьевой водой и охране окружающей среды. На правах рекламы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.