Такого еще не было! Halyk Bank разыграет три квартиры до конца 2020 года. Невероятный шанс получить квартиру в престижном, экологически чистом районе г. Алматы предоставил казахстанцам Halyk Bank. Для того чтобы стать счастливым обладателем новой квартиры в жилом комплексе «Хан-Тенгри», расположенном у подножия гор, нужно всего лишь оформить кредит и оплачивать услуги в приложении Homebank.
Как стать участником розыгрыша квартир от Halyk Bank?
В розыгрыше может принять участие каждый, для этого в период с 7 сентября по 20 декабря 2020 года необходимо выполнить два обязательных условия:
Условие №1. Получить один из следующих кредитов:
• онлайн-кредит в приложении Homebank на сумму от 200 000 тенге. Для того чтобы получить кредит без посещения отделения, вы можете зарегистрироваться в приложении Homebank не выходя из дома и заказать карту Halyk Bonus с бесплатной доставкой. С картой Halyk Bank вам доступен онлайн-кредит 7 дней в неделю за 5 минут;
• онлайн-рассрочку или кредит в приложении Homebank на сумму от 200 000 тенге в магазинах Sulpak, Technodom и Alser. Важно отметить, что в настоящее время действует самая популярная программа «0-0-24» в сети наших партнеров, когда вы можете приобрести понравившийся товар в рассрочку на 24 месяца без процентов и переплаты;
• беззалоговый кредит в любом отделении Halyk Bank на сумму от 500 000 тенге;
• кредит на неотложные нужды под залог недвижимости либо ипотечный займ, в том числе по госпрограммам «Ипотека 7-20-25» и «Ипотека Баспана-ХИТ» на сумму от 1 000 000 тенге.
Условие №2. Оплачивать услуги в Homebank:
Для участия в розыгрыше необходимо оплачивать в приложении Homebank любые услуги без комиссий на сумму не менее 1 000 тенге до 20-го числа каждого месяца с сентября по декабрь 2020 года. Это может быть оплата коммунальных услуг, сотовой связи, интернета, налогов, штрафов и многое другое. При этом совершая платежи, клиенты Банка получают гарантированный 1% бонусов от суммы платежа.
«Выполнив все условия акции, вы автоматически становитесь участником ежемесячного розыгрыша квартиры в ЖК «Хан-Тенгри». Важно отметить, что, получив кредит один раз и ежемесячно оплачивая услуги в Homebank, вы участвуете в розыгрыше квартиры каждый месяц», - отмечает заместитель председателя правления Halyk Bank Жумабек Мамутов
.
Розыгрыши будут проводиться в конце каждого месяца, победителя выберут методом генерации случайных чисел на официальных страницах Halyk Bank в социальных сетях.
Спешите! Чем раньше вы возьмете кредит, тем больше шансов выиграть квартиру в Алматы!
Актуальные новости об акции, розыгрышах и победителях будут публиковаться в аккаунтах Halyk Bank в Instagram
и Facebook
.
Подробные условия акции на сайте Halyk Bank
.
Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК.
