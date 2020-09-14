Иллюстративное фото из архива "МГ" В области функционируют 380 государственных школ с контингентом более 111 тысяч учащихся. По словам руководителя управления образования ЗКО Айгуль Мынбаевой, в штатном режиме работают 248 школ, в которых обучаются более 24 тысяч человек. В 132 школах организовано дистанционное обучение, охвачено более 54 тысяч учащихся. – По просьбе родителей или законных представителей детей разрешена работа дежурных классов с количеством детей до 15 человек. В области дежурными классами охвачено более 32 тысяч школьников, а также более четырех тысяч детей в классах предшкольной подготовки. Деятельность школ со штатными режимами и дежурными классами организуется строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Для выполнения санитарно-эпидемиологических требований за счет средств местного бюджета приобретены дезинфицирующие средства, бактерицидные лампы, тепловизоры, - рассказала Айгуль Мынбаева. Стоит отметить, что контроль достижений обучающихся ведется в электронном журнале «Kundelik.kz». В случае отсутствия электронного журнала - в бумажном. – Во время дистанционного обучения изменилось понятие "домашнее задание" на понятие «учебные задания». В первые дни учебного года произошли такие трудности, как исчезновение расписания, построенного при использовании платформы Online Mektep, управление школой, функционирование функций мониторинга, загруженность заданий, отсутствие обратной связи. Согласно статистике компании, предоставляющей образовательную платформу, за 1 день количество проведенных занятий посредством видеоконференции составило более 14 тысяч. При дистанционном обучении необходимо соблюдать все меры предосторожности при использовании образовательных платформ. То есть каждый человек должен держать в тайне свои логин и пароли личного доступа, соблюдать киберзащиту. Учащимся были даны рекомендации по нераспространению логинов, паролей другим лицам. Конечно, дистанционно обучающимся учащимся необходима поддержка от родителей в первую очередь, начиная с подготовки учебного места, создания комфортных условий на дому, - отметила Айгуль Мынбаева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.