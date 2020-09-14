Прикрепление к поликлинике осуществляется двумя способами: - при обращении через веб-портал электронного правительства www.e.gov.kz прикрепление производится при наличии ЭЦП. В разделе здравоохранение необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о пациенте поликлиника получает из государственных информационных систем автоматически. При успешной операции гражданину выдается уведомление о прикреплении в виде электронного документа, подписанного ЭЦП медорганизации. - отдельные категории населения могут прикрепиться непосредственно в поликлинике. Для этого необходимо подать заявление произвольной формы и документ, удостоверяющий личность. К ним относятся пенсионеры, инвалиды, опекуны, назначенные по закону инвалиду с детства, также опекуны или попечители, патронатные воспитатели; осужденные, отбывающие наказание в колониях (по месту отбывания), студенты, военнослужащие срочной службы; дети, родившиеся в иностранных государствах, люди, которые оформляют прикрепление по доверенности.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова, с 15 сентября по 15 ноября этого года пройдет ежегодная кампания по прикреплению граждан РК к поликлиникам. - Для того чтобы прикрепиться, жителям ЗКО нужно посмотреть информацию на сайте фонда медицинского страхования и выбрать именно ту медицинскую организацию, которая составила договор на закуп медицинских услуг, и обязательно посмотреть, какие медорганизации будут участвовать на следующий год в данной процедуре. Чтобы врач мог наблюдать за здоровьем прикрепленных пациентов, рекомендуют выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания. Иначе врачи из другого района не будут посещать пациентов на дому, что особенно важно в период пандемии, - пояснила заместитель руководителя облздрава. Также Гульнара Абдрахманова отметила, что прикрепившись к организации в период кампании, граждане будут получать медицинскую помощь в ней с 1 января 2021 года. При этом до 31 декабря этого года они продолжат обслуживаться в поликлинике, к которой прикреплялись ранее. По итогам кампании прикрепления будет планироваться финансирование на 2021 год, так как фонд за каждого прикрепленного жителя оплачивает медорганизациям подушевое финансирование ежемесячно. Стоит отметить, особенностью этого года является то, что каждый гражданин может самостоятельно прикрепиться к поликлинике через сайт электронного правительства egov.kz. - При выборе поликлиники нужно учитывать, какое количество граждан уже прикреплены к данному участку. Количество прикрепившихся граждан к терапевту не должно превышать 2200 человек, к педиатру - не более 900, и здесь надо просмотреть, какой возраст, так как некоторые принимают от 0 до 5 лет. К самой поликлинике могут прикрепиться инвалиды, пенсионеры, опекуны, военнослужащие и другие граждане, остальные должны через сайт. Ответ на прикрепление граждане получат в течение суток: либо талон о прикреплении, либо мотивированный отказ, - пояснила Гульнара Абдрахманова. К слову, число прикрепленного населения к поликлиникам по ЗКО на сегодняшний день составляет 68,5 тысячи граждан. - Сами медучреждения не могут открепить человека. Это производится автоматически во время прикрепления к другой поликлинике. Если в указанный месяц гражданин не подал заявку, то остается в той, где обслуживался в этом году, - рассказала заместитель руководителя облздрава.Кампания по прикреплению проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в базе данных субъектов, претендующих на оказание медицинских услуг по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС). Ознакомиться с этим списком можно на сайте фонда www.fms.kz в разделе «Выбрать поликлинику». Между тем, чтобы не остаться без доступа к медицинской помощи, рекомендуется проверить статус прикрепления непосредственно в поликлинике по месту жительства или на веб-портале электронного правительства посредством ЭЦП. Напомним, независимо от статуса застрахованности все граждане имеют право на гарантированный объем бесплатной медпомощи. Для плановой госпитализации, приема узкими специалистами, прохождения дорогостоящих обследований и получения высокотехнологичного лечения необходимо быть застрахованным в системе ОСМС. Свой статус застрахованности можно узнать на портале электронного правительства, на сайте фонда и в Telegram через SaqtandyryBot. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.