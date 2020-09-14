Прикрепление к поликлинике осуществляется двумя способами: - при обращении через веб-портал электронного правительства www.e.gov.kz прикрепление производится при наличии ЭЦП. В разделе здравоохранение необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о пациенте поликлиника получает из государственных информационных систем автоматически. При успешной операции гражданину выдается уведомление о прикреплении в виде электронного документа, подписанного ЭЦП медорганизации. - отдельные категории населения могут прикрепиться непосредственно в поликлинике. Для этого необходимо подать заявление произвольной формы и документ, удостоверяющий личность. К ним относятся пенсионеры, инвалиды, опекуны, назначенные по закону инвалиду с детства, также опекуны или попечители, патронатные воспитатели; осужденные, отбывающие наказание в колониях (по месту отбывания), студенты, военнослужащие срочной службы; дети, родившиеся в иностранных государствах, люди, которые оформляют прикрепление по доверенности.Кампания по прикреплению проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в базе данных субъектов, претендующих на оказание медицинских услуг по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС). Ознакомиться с этим списком можно на сайте фонда www.fms.kz в разделе «Выбрать поликлинику». Между тем, чтобы не остаться без доступа к медицинской помощи, рекомендуется проверить статус прикрепления непосредственно в поликлинике по месту жительства или на веб-портале электронного правительства посредством ЭЦП. Напомним, независимо от статуса застрахованности все граждане имеют право на гарантированный объем бесплатной медпомощи. Для плановой госпитализации, приема узкими специалистами, прохождения дорогостоящих обследований и получения высокотехнологичного лечения необходимо быть застрахованным в системе ОСМС. Свой статус застрахованности можно узнать на портале электронного правительства, на сайте фонда и в Telegram через SaqtandyryBot. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
