Очень сложно говорить ребенку, что нет денег на лечение - мама больного мальчика из УральскаТеперь Раяна Нурболат вместе с мамой сможет поехать на реабилитацию в Актобе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Трехлетней малышке из Уральска не хватает 200 тысяч тенге на лечение Фото предоставлено Айнур Курмантаевой Как сообщила мама Раяны Айнур Курмантаева, после публикации статьи казахстанцы начали активно пересылать средства на ее банковский счет. – Буквально за три часа нам удалось полностью закрыть сбор, нам перечислили 203 тысячи тенге. Радость переполняет мое сердце. Очень благодарна всем и каждому за то добро, которое люди сделали для нас. Я даже не ожидала, что нам удастся собрать деньги в такой короткий срок. От всей души говорю вам спасибо, - поделилась радостью женщина. Напомним, трехлетняя Раяна Нурболат с рождения страдает от тяжелых заболеваний. Помочь ей обещали в клинике Алматы, где будут делать пересадку стволовых клеток. Далее девочка вместе с мамой отправится в город Актобе, где должна будет проходить реабилитацию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  