Тело мужчины было обнаружено в глубокой яме в 100 км от города Кульсары Жылыойского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Труп пропавшего фермера найден в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 6 сентября 47-летний житель Жылыойского района отправился на поиски пропавшего табуна лошадей и пропал без вести. – По данному факту была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников департамента полиции Атырауской области. В целях установления местонахождения пропавшего по маршруту передвижения проводилось прочесывание местности. В поисковых работах принимали участие полицейские, сотрудники ДЧС, а также волонтеры. В результате розыскных мероприятий рано утром 14 сентября в 100 км от города Кульсары Жылыойского района в яме на глубине 15-20 метров удалось найти тело пропавшего, - сообщили в полиции. Стоит отметить, что полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый житель города Кульсары. Мужчина задержан, проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство», в ходе которого будут установлены мотивы совершенного преступления. Напомним, 6 сентября 47-летний Нуралы Нуртлеуов выехал на мотоцикле в степь искать свой пропавший табун лошадей и не вернулся. 7 сентября его семья обратилась в районный акимат, после чего на поиски выехали сотрудники ЧС на двух транспортных средствах и добровольцы из местных жителей, затем к ним подключились полицейские со служебной собакой. 12 сентября в городе Кульсары около 50 человек собрались у здания акимата Жылыойского района и выразили возмущение тем, что власти, по их мнению, не предпринимают должных мер по факту исчезновения фермера-животновода Нуралы Нуртлеуова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    