Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, во время прогулки неизвестный мужчина брызнул перцовым баллончиком. В результате чего пострадали 12-летняя девочка и 19-летний молодой человек. Оба они получили термический ожог слизистой роговицы обоих глаз. Оба доставлены в отделение челюстно-лицевой хирургии областной многопрофильной больницы. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что случай произошел вечером 13 сентября в Ханской роще. Другие подробности инцидента полицейские пообещали прокомментировать позже.