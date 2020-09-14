Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, несчастный случай произошел 10 сентября в Акжайыкском районе. 61-летний мужчина в 7.00 ушел на рыбалку и не вернулся. В тот же день в 23.10 местные жители нашли и извлекли из реки Карасу его труп. Сотрудники ДЧС ЗКО настоятельно рекомендуют гражданам строго соблюдать правила безопасности на воде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.