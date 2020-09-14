По данным РГП "Казгидромет", 15 сентября в Уральске ожидается дождь. Днем столбики термометров покажут 20 градусов тепла, ночью +9. В Атырау синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков, днем +22, ночью +12. Дожди и грозы ожидаются в Актобе, днем +20, ночью +7. Солнечная погода без осадков ожидается в Актау. Днем столбики термометров покажут +26, ночью +17. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.