Сегодня, 14 сентября, на заседании межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, с учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и в целях снижения потока посетителей в будние дни, было принято решение разрешить функционирование в выходные дни: - салонов красоты, парикмахерских, объектов, оказывающих косметические услуги (регистрация на портале infokazakhstan.kz, 4 квадратных метра на одного посетителя по предварительной записи); - фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, тренажерных залов, спортивных комплексов, СПА-салонов, саун, бассейнов (регистрация на портале infokazakhstan.kz, заполняемость не более 30%, но не более 50 человек, предварительная запись, соблюдение масочного режима, социальной дистанции); - религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий). По итогам обсуждения с государственными органами, НПП «Атамекен» и отечественными товаропроизводителями, была снижена предельная розничная цена на одноразовые медицинские маски с 80 до 60 тенге. Также было принято решение об автоматическом продлении назначения адресной социальной помощи (АСП) в четвертом квартале 2020 года получателям третьего квартала, без их обращения в государственные инстанции. Данная мера позволит исключить массовое скопление людей в государственных органах, тем самым минимизировать риски заражения граждан коронавирусной инфекцией.