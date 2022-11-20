Премьер-министр проголосовал на выборах

Алихан Смаилов принял участие в голосовании на внеочередных выборах президента Казахстана. Фото: primeminister.kz Свой голос он отдал на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки в Астане. Премьер призвал всех граждан республики прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. - Именно сегодняшний день определит, как будет развиваться наша страна в ближайшие семь лет. Мы должны проявить гражданскую активность и отдать голос за своего кандидата на пост главы государства. Свой выбор я сделал, проголосовав за мирный и сильный Казахстан, за благополучие в кажд