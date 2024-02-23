Сегодня, 23 февраля, в Уральск приехал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Это его первый визит в нашу область в качестве главы правительства.

В ходе рабочего визита Олжас Бектенов ознакомился с текущей ситуацией на предприятии по производству электрической и тепловой энергии АО «Жайыктеплоэнерго», говорится на сайте primeminister.kz. Компания находится в красной зоне риска. Во время посещения Олжас Бектенов осмотрел главную диспетчерскую, турбинный зал и котельную.

На сегодня на предприятии завершен ремонт трех котлоагрегатов (№2,4,9) и турбины, отремонтировано также 16,5 километров теплосетей. Кроме того, начата разработка проекта поэтапной замены трех энергетических котлов и турбины №3. Данные меры нацелены на увеличение надежности всей станции.

– Как отметил глава государства, обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов – одна из базовых функций Правительства и акиматов. По республике изношенность ТЭЦ достигает 66%, а в Уральске доходит до 86%. Как будет готова проектно-сметная документация, акимат должен внести соответствующую заявку. Будем рассматривать и поэтапно решать, — отметил Олжас Бектенов.

Главе правительства также доложили о проводимой работе по повышению производства товарного газа и ходе газификации региона.

С учетом продолжающегося отопительного сезона премьер-министр поручил руководству региона держать на особом контроле обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов.

Средний износ ТЭЦ по РК достиг 66%. Для снижения износа по 19 ТЭЦ, находящимся в красной зоне, реализуется капитальный ремонт 28 котлов и 16 турбин. Всего на теплоисточниках страны в 2024 году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин.