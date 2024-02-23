Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка РК принял решение снизить базовую ставку на 50 б.п. до 14,75% годовых с коридором +/– 1 п.п, говорится на сайте финрегулятора.

По информации ведомства, годовая инфляция в январе продолжила снижение. Инфляционные ожидания замедляются три месяца подряд. При этом месячная инфляция складывается выше среднеисторических значений, а внешний инфляционный фон складывается нейтрально.

- Годовая инфляция в январе 2024 года замедлилась до 9,5%, что соответствует прогнозу Национального Банка. Замедление общего роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением глобального инфляционного давления и издержек производства, постепенным восстановлением логистических цепочек, мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года. Месячная инфляция составила 0,8%, сложившись выше среднеисторических значений (0,6%). Базовая инфляция, характеризующая устойчивую часть роста потребительских цен, и сезонно очищенная инфляция несколько ускорились, оставаясь на уровне выше таргета. Положительным фактором для снижения базовой ставки послужили заметно снизившиеся в январе инфляционные ожидания населения, замедление которых наблюдается третий месяц подряд, - говорится в сообщении Нацбанка.

Необходимо отметить, что это уже четвертое снижение базовой ставки с лета прошлого года.