По данным polisia.kz, стражи порядка задержали 26-летнего мужчину, который вымогал два миллиона тенге у предпринимателя. Взамен он обещал, что не будет выкладывать видеозаписи его деятельности в соцсети и не сообщит в компетентные органы.

В полиции сообщили, что с начала февраля подозреваемый неоднократно снимал на видео деятельность продуктового маркета предпринимателя, где устраивал скандалы. Позже он попросил два миллиона тенге, чтобы не публиковать видеозапись, и забрал товар на 47 тысяч тенге. Также установлено, что в феврале из кармана одежды в служебном помещении здания суда он похитил 20 тысяч тенге.

Подозреваемый находится под стражей, ведется досудебное расследование по факту кражи и вымогательства. Проверяется его причастность к иным преступлениям, отмечаю в ведомстве.

Если вы владеете какой-либо информацией, стражи порядка просят сообщить по номеру 98-22-05 или 102.