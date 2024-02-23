Адвокаты, защищающие интересы подозреваемого Бишимбаева заявили, что по громкому делу были допущены грубые нарушения, передает телеграм-канал ZTB QAZAQSTAN.

По словам адвокатов, экс-министр национальной экономики РК не признаёт свою вину в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой. Причиной ее смерти стала субдуральная гематома месячной давности.

— Куандык Бишимбаев описывает данную ситуацию, как трагически сложившиеся обстоятельства, он свою вину в убийстве не признает. Он до сих пор не верит в то, что произошло. Он до сих пор любит Салтанат, — заявила защита подозреваемого.

Сторона Бишимбаева считает, что на дело влияет общественный резонанс.

Позже брат Салтанат Нукеновой опубликовал скриншоты видеозаписи с камер видеонаблюдения ресторана. На них видно как мужчина бьёт лежащую на земле женщину. По словам брата, на кадрах Бишимбаев и его сестра.

Он считает, что тезисы адвокатов экс-министра - вранье.

Напомним, 9 ноября 2023 в одном из ресторанов Астаны скончалась Салтанат Нукенова, супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Подозреваемым в убийстве стал сам экс-чиновник.