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Социум

Премьер поручил повысить охват вакцинацией в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил повысить охват населения вакцинацией, передает корреспондент Tengrinews.kz. - Обеспечение доступности и массовости вакцинации является первостепенной задачей в борьбе с пандемией. Вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет у населения и ограничить дальнейшее распространение инфекции. Именно этот фактор является весьма важным в борьбе с пандемией, а также в восстановлении экономического роста, - сказал Мамин на заседании правительства. В целях увеличения количества вакцинируемых премьер-министр поручил дополнительно развернуть прививоч
Кристина Кобина
Премьер поручил повысить охват вакцинацией в Казахстане
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил повысить охват населения вакцинацией, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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- Обеспечение доступности и массовости вакцинации является первостепенной задачей в борьбе с пандемией. Вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет у населения и ограничить дальнейшее распространение инфекции. Именно этот фактор является весьма важным в борьбе с пандемией, а также в восстановлении экономического роста, - сказал Мамин на заседании правительства. В целях увеличения количества вакцинируемых премьер-министр поручил дополнительно развернуть прививочные кабинеты с необходимыми условиями для хранения и транспортировки вакцины, усилить информационно-разъяснительную работу с гражданами. - На сайтах акиматов нет подробной информации о вакцинации, ее пользе, адресах прививочных пунктов. Нужно организовать семинары среди общественности и медицинских работников для формирования среди населения правильного мнения о важности вакцинации, - сказал Мамин. Министерству здравоохранения поручено до конца марта 2021 года провести контроль готовности прививочных пунктов и решить все вопросы для своевременной доставки необходимого количества вакцин. Акиматам регионов дано поручение обеспечить соблюдение населением ограничительных мер, особенно в массовых коллективах и организациях образования, не допускать проведения увеселительных мероприятий с большим скоплением людей, совместно с министерствами внутренних дел, здравоохранения - усилить работу мониторинговых групп и строго привлекать к ответственности нарушителей. Министерству здравоохранения совместно с акиматами поручено оперативно реагировать на очаги заболеваемости и корректировать ограничительные меры. - Все контактные лица с заболевшим должны находиться под контролем с обязательным проведением тестирования на коронавирус. При этом не снижать уровень проводимых ежедневных ПЦР-тестирований, - заключил Мамин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
Вакцинация

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