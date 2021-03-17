Премьер поручил повысить охват вакцинацией в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил повысить охват населения вакцинацией, передает корреспондент Tengrinews.kz. - Обеспечение доступности и массовости вакцинации является первостепенной задачей в борьбе с пандемией. Вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет у населения и ограничить дальнейшее распространение инфекции. Именно этот фактор является весьма важным в борьбе с пандемией, а также в восстановлении экономического роста, - сказал Мамин на заседании правительства. В целях увеличения количества вакцинируемых премьер-министр поручил дополнительно развернуть прививоч