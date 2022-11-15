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Социум

Премьер раскритиковал акиматы за рост цен на продукты

Инфляция в октябре ускорилась. Иллюстративное фото из архива "МГ" Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства отметил, что инфляция в октябре ускорилась и наибольший вклад в этот процесс продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. - Это говорит о недостаточности принимаемых мер, в первую очередь со стороны акиматов. Регионам необходимо до конца текущего года обеспечить достижение запланированных показателей социально-экономического развития и обеспечения эффективной реализации задач, поставленных главой государства. До конца года осталось менее двух месяцев, - сказал
Дана Рахметова
Премьер раскритиковал акиматы за рост цен на продукты
Инфляция в октябре ускорилась.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства отметил, что инфляция в октябре ускорилась и наибольший вклад в этот процесс продолжает вносить рост цен на продовольственные товары.
- Это говорит о недостаточности принимаемых мер, в первую очередь со стороны акиматов. Регионам необходимо до конца текущего года обеспечить достижение запланированных показателей социально-экономического развития и обеспечения эффективной реализации задач, поставленных главой государства. До конца года осталось менее двух месяцев, - сказал Смаилов.
Заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов информировал, что в годовом выражении инфляция достигла 18,8%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания - 23,1%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан продукты

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