Премьер раскритиковал акиматы за рост цен на продукты

Инфляция в октябре ускорилась. Иллюстративное фото из архива "МГ" Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства отметил, что инфляция в октябре ускорилась и наибольший вклад в этот процесс продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. - Это говорит о недостаточности принимаемых мер, в первую очередь со стороны акиматов. Регионам необходимо до конца текущего года обеспечить достижение запланированных показателей социально-экономического развития и обеспечения эффективной реализации задач, поставленных главой государства. До конца года осталось менее двух месяцев, - сказал