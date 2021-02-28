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Это героическая история о пожарных и спасателях. То, что мы называем подвигом, для них – привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии. В главных ролях – Константин Хабенский, Роман Курцын, Иван Янковский, Виктор Добронравов, Антон Богданов и Тихон Жизневский. Блокбастер «Огонь» – это масштабные съемки, яркие характеры, прекрасные актерские работы и захватывающая история. В прокате картина собрала более 900 млн рублей. Идея проекта возникла у режиссера и сценариста Алексея Нужного («Я худею», «Громкая связь») в результате его общения с другом Игорем Осиповым, десантником-пожарным по профессии. Игорь трагически погиб при исполнении обязанностей, и Алексей посвятил картину ему. В процессе съемок команду фильма консультировали специалисты МЧС и «Авиалесоохраны», которые обеспечивали безопасность на площадке и предоставили уникальный воздушный транспорт: вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые Бе-200. Режиссер стремился минимизировать объем компьютерной графики, и команда пиротехников обеспечила безопасную работу актеров и съемочной группы в окружении реального огня, который разгорался в уникальной лесной декорации благодаря 300 газовым баллонам. При создании этой декорации не погубили ни одно живое дерево: закупались уже спиленные деревья. Практически все трюки в фильме актеры выполнили самостоятельно. В рамках подготовки исполнители главных ролей общались с пожарными и спасателями и занимались физподготовкой по индивидуальным программам. Помимо артистов, составивших команду борцов с пожарами, в фильме также снялись Виктор Сухоруков, Ирина Горбачева, Стася Милославская, Юрий Кузнецов и другие. Константин Хабенский, сыгравший главного героя, командира отряда Алексея Соколова, отмечает: «Мы постарались, чтобы это был не просто блокбастер с огнем, тушением пожаров, спасением людей и т.д. Мы стремились сделать человеческую историю, и наши персонажи – настоящие герои». Фильм «Огонь» уже доступен в подписке IVI.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.