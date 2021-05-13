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Социум

Претендентов на «Алтын белгi» будут проверять по советской системе

В Министерстве образования и науки рассказали о том, как теперь будут проверять претендентов на знак "Алтын белгi", сообщает Nur.kz Иллюстративное фото из архива "МГ" Комментарий МОН появился в официальном Telegram-канале ведомства. Теперь экзаменационную работу претендентов на "Алтын белгi" будут рассматривать комиссии при управлениях образования. Как отметили в министерстве, отныне школы не смогут, как раньше, самостоятельно формировать список отличников. Новая схема выглядит так. Комиссия после проверки экзаменационных работ будет направлять результаты в школу, и уже после этого директор до
Кристина Кобина
Претендентов на «Алтын белгi» будут проверять по советской системе
В Министерстве образования и науки рассказали о том, как теперь будут проверять претендентов на знак "Алтын белгi", сообщает Nur.kz
В Актобе 505 выпускников стали обладателями &quot;Алтын белгі&quot;
В Актобе 505 выпускников стали обладателями &quot;Алтын белгі&quot;
Иллюстративное фото из архива "МГ" Комментарий МОН появился в официальном Telegram-канале ведомства. Теперь экзаменационную работу претендентов на "Алтын белгi" будут рассматривать комиссии при управлениях образования. Как отметили в министерстве, отныне школы не смогут, как раньше, самостоятельно формировать список отличников. Новая схема выглядит так. Комиссия после проверки экзаменационных работ будет направлять результаты в школу, и уже после этого директор должен будет издать приказ об утверждении списка обладателей нагрудного знака. - Раньше школа и отделы образования сами проверяли работу претендентов и самостоятельно принимали решение о вручении знака. А теперь, как в советское время, экзаменационные работы будут проверяться комиссией при управлении образования области или города республиканского значения. В составы комиссий входят квалифицированные, опытные педагоги-предметники. Только после этого школа утвердит список отличников учебы, – сообщила глава Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова. В этом году выпускные экзамены у учащихся 11 (12) классов пройдут с 1 по 10 июня. Списки обладателей "Алтын белгі" должны быть утверждены не позднее 12 июня. По информации МОН, 2020-2021 учебный год завершают более 3,4 млн школьников, из них выпускников 11 (12) классов – порядка 150 тысяч. На "Алтын белгі" в этом учебном году претендуют 9822 отличника. Днем ранее представители МОН рассказали, как в этом году пройдет последний звонок в школах Казахстана, а также как и когда пройдут выпускные. Сегодня депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова попросила кабмин отменить итоговые экзамены для выпускных классов школ из-за пандемии коронавируса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
школа Выпускники Алтын белгi

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