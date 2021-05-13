Претендентов на «Алтын белгi» будут проверять по советской системе

В Министерстве образования и науки рассказали о том, как теперь будут проверять претендентов на знак "Алтын белгi", сообщает Nur.kz Иллюстративное фото из архива "МГ" Комментарий МОН появился в официальном Telegram-канале ведомства. Теперь экзаменационную работу претендентов на "Алтын белгi" будут рассматривать комиссии при управлениях образования. Как отметили в министерстве, отныне школы не смогут, как раньше, самостоятельно формировать список отличников. Новая схема выглядит так. Комиссия после проверки экзаменационных работ будет направлять результаты в школу, и уже после этого директор до