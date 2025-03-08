Президент Казахстана поздравил женщин с 8 Марта

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днём, сообщает Акорда.

— Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём, с этим ярким весенним праздником, ставшим символом красоты и нежности! Наш народ издревле воздавал почести матерям и превозносил роль женщин. Имена многих из них золотыми буквами вписаны в нашу историю, — отметил президент.

Он подчеркнул, что сегодня в Казахстане женщины реализуют себя в карьере, бизнесе, общественной деятельности. Многие успешно совмещают достижение личных целей с благородной миссией воспитания подрастающего поколения. Честный и добросовестный труд всех соотечественниц заслуживает самой высокой оценки.