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Социум

Президент Казахстана поздравил женщин с 8 Марта

Токаев поздравил казахстанских женщин с 8 Марта. В своём поздравлении президент выразил женщинам Казахстана искреннюю признательность.
Кристина Кобина
Президент Казахстана поздравил женщин с 8 Марта

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днём, сообщает Акорда.

— Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём, с этим ярким весенним праздником, ставшим символом красоты и нежности! Наш народ издревле воздавал почести матерям и превозносил роль женщин. Имена многих из них золотыми буквами вписаны в нашу историю, — отметил президент.

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Он подчеркнул, что сегодня в Казахстане женщины реализуют себя в карьере, бизнесе, общественной деятельности. Многие успешно совмещают достижение личных целей с благородной миссией воспитания подрастающего поколения. Честный и добросовестный труд всех соотечественниц заслуживает самой высокой оценки.

— Пользуясь случаем, выражаю женщинам Казахстана свою искреннюю признательность. Государство будет всегда уделять особое внимание защите прав женщин и созданию условий для полноценной самореализации всех граждан. Уверен, что неравнодушие, ответственность и созидательная энергия женщин станут мощной движущей силой проводимых в стране масштабных реформ. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! — говорится в поздравлении.

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