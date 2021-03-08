Президент Казахстана поздравил женщин с 8 Марта

Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин с праздником, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт "Акорда". Иллюстративное фото с сайта krugozorro.ru "Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Этот прекрасный праздник весны олицетворяет собой красоту, добро и любовь. Каждый год Международный женский день дает нам возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества, отметить исключительно важную роль, которую вы, женщины, играете в жизни нашего государства и общества. Ведь неслучайно казахская пословица гласит: «Женщина одной рукой