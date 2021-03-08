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Социум

Президент Казахстана поздравил женщин с 8 Марта

Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин с праздником, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт "Акорда". Иллюстративное фото с сайта krugozorro.ru "Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Этот прекрасный праздник весны олицетворяет собой красоту, добро и любовь. Каждый год Международный женский день дает нам возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества, отметить исключительно важную роль, которую вы, женщины, играете в жизни нашего государства и общества. Ведь неслучайно казахская пословица гласит: «Женщина одной рукой
Дана Рахметова
Президент Казахстана поздравил женщин с 8 Марта
Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин с праздником, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт "Акорда".
Президент Казахстана поздравил женщин с 8 Марта
Президент Казахстана поздравил женщин с 8 Марта
Иллюстративное фото с сайта krugozorro.ru "Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Этот прекрасный праздник весны олицетворяет собой красоту, добро и любовь. Каждый год Международный женский день дает нам возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества, отметить исключительно важную роль, которую вы, женщины, играете в жизни нашего государства и общества. Ведь неслучайно казахская пословица гласит: «Женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир». Защите прав женщин и созданию условий для полноценной реализации их потенциала наша страна уделяет приоритетное внимание. Благодаря системной поддержке государства последовательно расширяется участие женщин в экономике, политике, общественной деятельности. За годы Независимости мы стали свидетелями множества историй успеха женщин в самых разных сферах. Достижения наших женщин мотивируют всех граждан страны, служат хорошим примером для молодежи. Ваша активная гражданская позиция способствует успешному решению актуальных общественных проблем и всестороннему развитию страны. Мудрость, энергия, созидательный труд казахстанских женщин помогают всем нам преодолевать любые сложности и достойно отражать сложнейшие вызовы. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех заветных желаний!" - говорится в поздравлении главы государства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
президент поздравление

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