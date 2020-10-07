Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса. Так, по его словам, в стране наблюдается тенденция сниженияобъемов тестирования. – В среднем проводится 18 тысяч исследований в сутки при возможности проведения от 40 до 60 тысяч. Загруженность лабораторий составляет 40%. Кроме того, мы не добились выравнивания объемов в региональном разрезе. По состоянию на 5 октября нынешнего года в расчете на 100 тысяч населения минимальный уровень тестирования отмечен в Кызылординской области, Шымкенте, Алматинской области; максимальный уровеньв Атырауской, Западно-Казахстанской областях, - отметил Касым-Жомарт Токаев. Стоит отметить, что максимальное количество исследований проводилось в июне этого года – 33 тысячи исследований в сутки, 5 октября было проведено почти 11 тысяч исследований. Президент отметил, что в текущих условиях это недопустимо. – Мы должны знать точную картину. Поэтому следует принять меры по увеличению объемов тестирования. Связанная с этим проблема – стоимость тестирования. Несмотря на расширение сети лабораторий и снижение стоимости тестирования во всем мире, у нас цены остаются высокими – от 10 до 18 тысяч тенге. Полагаю, что это неприемлемая сумма для значительной части населения. От правительства и акимов требуется решить вопрос финансовой доступности тестирования. Также важно обеспечить значительное снижение цен на защитные маски, цены на которые по-прежнему по сравнению с другими странами, в частности с Россией, остаются достаточно высокими. Правительством планируется утверждение предельной розничной цены на маски в пределах 60 тенге. В России, как мне сообщили, стоимость варьирует от 20 до 30 тенге, то есть ориентир более приемлемый для граждан, - заявил Касым-Жомарт Токаев. По итогам совещания, президент поручил агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ адекватности таких цен и обеспечить мониторинг ценовой политики в части лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.