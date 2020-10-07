Об этом президент Касым-Жомарт Токаев заявил на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Казахстан переживает беспрецедентный кризис - президент РК Иллюстративное фото с сайта 24tv.ua/ru - В целом нам удалось избежать критического спада экономической активности в стране. Здесь, надо сказать, правительство хорошо поработало. Правительством были предприняты шаги по стимулированию бизнеса, оказана помощь уязвимым группам населения, - заявил Касым-Жомарт Токаев. По словам президента, всемирный банк на днях дал высокую оценку положительной динамике основных показателей социально-экономического развития страны. - Вместе с тем надвигающаяся вторая волна пандемии во всем мире диктует новые задачи. Правительство должно иметь набор мер и соответствующие ресурсы для продолжения антикризисных мер в следующем году. По моему поручению подготовлен комплексный план реагирования на случай ухудшения социально-экономической обстановки и новой волны коронавирусной инфекции. Однако сегодняшние тревожные реалии, в частности, усиление санкционного давления на Россию, обострение ситуации в Закавказье, соседних государствах, другие внешние факторы требуют адекватного учета в наших антикризисных планах и прогнозах, - сказал глава государства. Правительству совместно с Нацбанком следует актуализировать план и внести его на согласование в администрацию до конца октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.