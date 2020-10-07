В редакцию "МГ" поступило огромное количество звонков с вопросом: что горит в районе деповского моста. Некоторые даже предположили, что горит машина. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в 14.26 им поступил сигнал о том, что по ул. Молдагуловой возле дома горит сторожевая будка. На месте работают пожарные. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.