Глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт "Акорды". Президент Казахстана подписал закон, запрещающий дарить подарки госслужащим Иллюстративное фото из архива "МГ" Закон направлен на реализацию поручения главы государства об установлении строгой ответственности за провокационные действия должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование. Законом установлен полный запрет на подарки, материальное вознаграждение и предоставление услуг госслужащим и членам их семей за действия в пользу дарителя. В соответствии с Законом антикоррупционное законодательство распространено на лиц, принимающих в субъектах квазигосударственного сектора ключевые решения по закупкам и реализации проектов, финансируемых из государственного бюджета. Также Законом предусмотрены нормы, направленные на урегулирование отдельных вопросов совместной работы родственников в одной организации, информирования о коррупционных правонарушениях, жилищных выплат сотрудников антикоррупционной службы, создания комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора и другие. Напомним, в начале сентября председатель Агентства по противодействию коррупции Казахстана Алик Шпекбаев на своей странице в Facebook написал пост о том, что с 2021 года в Казахстане будут действовать запрет для госслужащих, депутатов и судей на владение банковскими счетами за рубежом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.