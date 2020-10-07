Его приговорили к 4 годам колонии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Актюбинец изуродовал лицо бывшей жене Фото пострадавшей из архива "МГ" Эту жуткую историю 2 апреля предала гласности руководитель движения «Немолчи» Дина Тансари. 28-летнюю жительницу Актобе, которая находилась на работе в магазине-кафе, истязал бывший муж. Он избил ее и безжалостно изрезал ей лицо. Женщине, истекающей кровью, бывший муж Сакен Бекенов сам вызвал скорую, при этом сообщил медикам, что на нее напали неизвестные. Бывшего супруга избитой женщины, задержал и сдал полиции посетитель кафе, который к этому времени был уже на улице. Скорая доставила женщину в больницу, где 3 часа ей зашивали обезображенное лицо. Недавно Сакен Бекенов предстал перед судом. Как сообщила пресс-служба облсуда, суд № 2 г. Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении Бекенова по ст.106 ч.1 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", его вина была полностью доказана показаниями потерпевшей, свидетелями, заключениями экспертиз. Но потерпевшая простила подсудимого и попросила не лишать его свободы. Учитывая жестокость преступления, что потерпевшей обезобразили лицо, к тому же преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, подсудимого приговорили к 4 годам лишения свободы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП