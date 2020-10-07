Скриншот с видео Посетителям давали номерки, их вызывали по одному, в фойе собиралась толпа. Жители сняли это на видео, вызвали полицейских, которые составили протокол. Это произошло 17 сентября, но контролирующие органы никак не могут рассмотреть дело в отношении городской налоговой. Сначала в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области пообещали, что дело в отношении руководителя управления госдоходов рассмотрят 28 сентября, потом отложили на 5 октября, но и в этот день дело не рассмотрели. По словам главного санитарного врача Нурсулу Беркимбаевой, «факт нарушения санитарных требований в управлении госдоходов был, от правоохранительных органов поступил рапорт, административное производство возбудили на руководителя, но у него уважительная причина - он на больничном». Меры в отношении руководителя управлении госдоходов пообещали принять, как только начальник налоговой выздоровеет. Между тем предпринимателей в Актобе за нарушение санитарных требований штрафуют беспощадно. С 5 июля на них наложили 620 штрафов на 75,6 млн тенге за нарушение режима работы объектов, масочного режима, несоблюдение социальной дистанции, допуск к работе без измерения температуры. 24 объекта общепита оштрафовали на 6,9 млн тенге за проведение тоев и садака. 3xUd1UNmQfI Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.