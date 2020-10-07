Иллюстративное фото из архива "МГ" Со стороны акимата были созданы все условия для посадки и ухода за огородом. Бесплатно были вспаханы земельные участки и организован полив. - С учетом приобретенного опыта на следующий год планируем увеличить площади коллективных огородов до 30 гектаров. Желающим сажать коллективный огород нет необходимости собирать какие-либо документы, либо тратить лишние деньги. Земля будет полностью вспахана, полив будет организован. Надо будет лишь засеять, полоть летом и собрать урожай. Земля Таскалы очень плодородная. Очень быстро принимаются саженцы деревьев и кустарников. Это бесценный дар для населения. Ведь самый вкусная продукция – это продукция взращенная собственными руками, - говорит аким района Алдияр Халелов. Это касается не только районного центра. Коллективные огороды были организованы во всех сельских округах. Проводится ремонт нескольких плотин при населенных пунктах. Почти около каждого населенного пункта имеются заброшенные сады плодовых деревьев. - Со следующего года начнем работу по их восстановлению. Сейчас ведем учет заброшенных садов. Будут рассмотрены несколько вариантов восстановления. Мы обсудим предложения всех жителей и предпринимателей желающих заниматься разведением сада. Ведение садоводства это очень полезно для населения. Поэтому считаю, что нельзя допустить полного уничтожения садов,- пояснил Глава района. Главная цель восстановления овощеводства и садоводства – это обеспечение населения местной продукцией. Ведется работа по прекращению завоза с г.Уральска овощей, яиц, кисломолочной, молочной и хлебобулочной продукции. Так как имеется полный потенциал для производства и снабжения района данными видами продуктов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.