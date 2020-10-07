- Мы подумали, что сцена всегда пригодится для нынешних учеников школы. Для проведения различных мероприятий. Мы сложились со своими одноклассниками деньгами и построили эту сцену. Хотим, чтобы наш подарок служил во благо, - рассказал один из выпускников Нурлан Нугманов. – Мы надеемся, что это станет традицией, таким образом мы сможем облагородить свою малую родину. Необходимо отметить, что это далеко не первый подарок селу от выпускников школы разных годов. Была благоустроена зона отдыха в центре села. - Я преподавала этим ребятам, когда они были ещё совсем маленькими в начальных классах. Я рада, что они выросли добрыми и отзывчивыми. Сейчас я понимаю, что не зря вкладывала в свою работу столько сил и времени. Отрадно, что выросло достойное поколение, которое не забывает радовать и благоустраивать свой родной край. Спасибо им огромное, - пояснила ветеран педагогического труда Казталовского района Гульбаршин Баксикова. Жители села очень рады такому подарку, ведь впредь здесь могут быть организованы различные концерты и конкурсы. Кроме того, на ней будут выступать местные коллективы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.