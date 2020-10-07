Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что директор ТОО "ПМК", которое расположено в п. Желаево, при обходе территории обнаружил мины. - На место сразу же выехала следственно-оперативная группа, саперы. Они обследовали находку. Оказалось, что это учебные мины, - пояснили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.