Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Жангалинского района Наурызбай Карагойшин, в районе имеется 48 тысяч гектаров инженерных колеи (лиманы). Однако в связи с износом оросительных систем (каналов и водорегулирующих ворот), построенных в 70-80 годах прошлого века, и недостаточным количеством воды в разные годы крестьянскими хозяйствами эксплуатируется 28 тысяч га колеи. - При этом необходимо отметить, что потребность в зимовке скота по району составляет 152 тысяч тонн, кормовой корм из указанных колосьев составляет 25-30% от этой потребности. В целях ремонта оросительных систем в 2019 году за счет областного бюджета выделено 63,2 млн. тенге на эти цели из местного бюджета выделены средства на капитальный ремонт лиманов «Тортбулак, Карасу». Кроме того, в продолжение этих работ за счет средств районного бюджета будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт Лиман №42 и ожидается финансирование. Стоимость проекта-16,6 млн.тенге, - рассказал Наурызбай Карагойшин. Также разработана проектно-сметная документация на реконструкцию дамбы "Кызылжар" и проходит государственную экспертизу. Предварительная стоимость проекта-360 млн.тенге. В текущем году в целях обеспечения населения питьевой водой из районного бюджета выделено 6 млн.тенге. - В ближайшие годы планируется проведение работ по механической очистке каналов на территории района. На проведение данных работ за счет областного бюджета выделено 96 млн.тенге на эти цели выделено 2 единицы спецтехники. Основу оросительной системы Жангалинского района составляют реки Кушум, большие и малые, и объемы забираемых в них вод непосредственно зависят от водного фонда водоемов, расположенных на территории Российской Федерации. За последние 3 года в районе наблюдается дефицит воды из-за низких объемов воды из данных рек, - рассказал аким района. В перспективе, по возможности, необходимо организовать посев многолетних трав на колеках. Это позволит хозяйствам, занимающимся животноводством, заготовить качественные корма.