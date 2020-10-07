Суд санкционировал меру пресечения под стражей сроком на 2 месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". За пропаганду терроризма, хранение и продажу наркотиков осудили жителя Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, по факту задержания сотрудников департамента экономических расследований ЗКО было возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". - Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, - отметили в прокуратуре ЗКО. Напомним, старший следователь следственного управления департамента экономических расследований по ЗКО  и оперуполномоченный оперативного управления ДЭР по ЗКО обещали прекратить дело, находящееся в производстве другого органа, за 5 млн тенге Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.