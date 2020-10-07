Как рассказал главный специалист отдела животноводства управления сельского хозяйства ЗКО Мейрамбек Еракаев, на сегодняшний день в ТОО "Кублей" привозят мясо из отдаленных районов ЗКО, таких как Бокейординский и Жанибекский район. - Это хорошая поддержка, ведь увеличивается нагрузка на комплекс. В прошлом году большинство КРС экспортировали за границу. А сейчас мясо остается в области. В регионе увеличивается производство мясной продукции. Создана специальная комиссия при палате "Атамекен", которая проверяет мясоперерабатывающие предприятия на соответствующие требования, должны быть предусмотрены специальные цеха для убоя, инструменты. Кроме этого, должна соответствовать мощность - в сутки предприятие должно забивать минимум 50 голов, - пояснил Мейрамбек Еракаев. Стоит отметить, что в настоящее время для ТОО "Кублей" и крестьянского предприятия из Каратобинского района предусмотрены субсидии. - Для увеличения производства мяса и разведения породистого скота в этом году внедрены изменения в правила субсидирования. За килограмм живого веса бычков предусмотрены субсидии в размере 200 тенге. Главное условие - бычки должны быть выращенными в ЗКО. Их вес должен превышать 400 килограммов. Субсидии выплачиваются в течение двух суток после сдачи всех необходимых документов. Деньги поступают на счет предпринимателей, - пояснил начальник отдела закупа скота ТОО «Кублей» Бакытбек Айтбаев. Он отметил, что количество поставщиков в ТОО "Кублей" увеличивается с каждым годом, а в этом году начали привозить скот из Актюбинской области. - Мы запустили три бесплатных скотовоза. Постоянных поставщиков насчитывается около трех тысяч. На данный момент мощность комплекса составляет 300 голов КРС и 500 голов МРС в сутки, - рассказал Бакытбек Айтбаев.Мейрамбек ЕракаевБакытбек Айтбаев Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.