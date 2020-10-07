Сбербанк Казахстан запустил новый кредит для Индивидуальных предпринимателей, решения по которому принимаются онлайн в течение 10 минут.
Еще до пандемии сегмент малого и микробизнеса испытывал трудности с получением кредита. Большинство программ требует от бизнеса залоговое имущество или наличие больших оборотных средств. Но ни того, ни другого у предпринимателей, которые арендуют помещения и имеют небольшой доход, просто нет. Кроме того, чтобы получить финансирование, клиент, как правило, должен был несколько раз посещать банк. А также предприниматели, которые зачастую сами продавцы и консультанты на своих точках, не всегда могли это сделать.
Для поддержания индивидуальных предпринимателей Сбербанк Казахстан разработал кредит, который решает эти проблемы – кредит до 5 млн тенге на любые цели.
Главная особенность данного предложения – подача заявки, принятие решения осуществляются онлайн.
Чтобы разобраться подробнее во всех нюансах получения нового кредита, мы поговорили с командой Сбербанка в Казахстане, которая непосредственно занималась его разработкой и адаптацией под запросы казахстанского малого и микробизнеса – Асель Магзяновой, Ботагоз Торекуловой и Алией Кокумбаевой.
– Расскажите, кто может получить кредит и на какие цели
– Проект нацелен на индивидуальных предпринимателей в сегменте малый и микробизнес, – рассказывает руководитель проекта Асель Магзянова. – Целевое использование кредитования может быть любое – и пополнение оборотных средств, и инвестиционные цели. Это может быть увеличение объемов продаж, открытие дополнительных точек, экономически целесообразный закуп большей, чем в обычном режиме партии товаров, закрытие кассовых разрывов.
Помимо оборотных целей, клиент может использовать кредит для инвестирования в развитие бизнеса: закуп транспортных средств и другого оборудования, приобретение точек продаж, переоборудование и ремонт помещений, все, что не затрагивает строительство, требующее разрешительной документации.
То есть данный кредит предоставляет бизнесу множество возможностей и призван поддерживать и развивать его. В предпринимательской деятельности доступное и надежное финансовое плечо – это дополнительная «подушка безопасности».
Основные условия по кредиту:
Минимальная и максимальная сумма кредита:
– от 300 тысяч до 5 млн тенге.
Сроки:
– от 12 до 36 месяцев.
Процентная ставка:
– 22% годовых.
– А какая процентная ставка по данному кредиту?
– Процентная ставка конкурентоспособная и достаточно низкая по сравнению с другими аналогичными онлайн продуктами на рынке для юридических лиц, – продолжает Асель Магзянова. – Если говорить об онлайн продуктах для юридических лиц других организаций, ставка может доходить до 56% годовых.
По нашему кредиту ставка предполагается не более 22% годовых. Мы уверены, что продукт будет востребованным, так как индивидуальные предприниматели получают возможность расширить свой бизнес. С учетом того, что кредит без залогов и комиссий, есть возможность быстро получить одобрение без похода в банк, интерес к кредиту будет обеспечен.
Подача заявки на получение кредита:
– онлайн через сайт Сбербанк Казахстана.
Документы для прикрепления к заявке:
– не требуются.
Принятие решения по кредиту:
– в течение 10 минут.
– Сколько времени занимает заполнение заявки и какие данные необходимо в ней указать?
– На первом этапе необходимо подать заявку, заполнив всего 5 полей: Ф.И.О., город, наименование компании, телефон и БИН. Это займет пару минут, – продолжает знакомить с продуктом главный менеджер Сбербанка Алия Кокумбаева.
Залог:
– не требуется.
Комиссии за рассмотрение и оформление кредита:
– отсутствуют.
Расходы на открытие счета:
– нет.
– Как быстро после одобрения банка клиент может получить деньги?
– После принятия положительного решения с клиентом обязательно связывается работник банка и задает ему уточняющие вопросы, – рассказывает Алия. – После этого предприниматель может посетить банк в удобное для себя время для подписания договора и получения денег с минимальным пакетом документов, которые всегда имеются под рукой у предпринимателя.
Документы, которые необходимы для оформления договоров при визите в банк и получении денег:
– удостоверение личности,
– свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или талона,
– декларация об уплате налогов за последний отчетный период.
– Расскажите о способах погашения кредита, какие инструменты предоставляет банк?
– При открытии текущего счета клиент получает комплексный пакет, в котором предусмотрена система дистанционного банковского обслуживания «SberBusiness», – дополняет главный менеджер Сбербанка Ботагоз Торекулова. Через данное приложение предприниматель сможет полностью управлять своими деньгами, осуществлять погашение кредита и безналичные операции.
Клиент сам определяет:
– на какой срок он предполагает получить финансирование,
– сумму взносов,
– комфортный для себя день погашения.
– Почему данный кредит рассчитан только на индивидуальных предпринимателей?
– На наш взгляд, именно данной категорией бизнеса этот кредит будет востребован, – поясняет Ботагоз Торекулова. – Все мы видим, что во время пандемии бизнес, связанный со сферой услуг и торговлей, остановился и замер. После отмены всех карантинных мер бизнес будет по–новому запускаться и развиваться. И именно в этот момент кредит Сбербанка поможет предпринимателю решить его вопросы, предоставив возможность получить решение о финансировании без посещения офиса банка и без обеспечения.
Представители Сбербанка отмечают, что на рынке Казахстана такого предложения для сегмента микро– и малого бизнеса сегодня нет.
– Ждем своих клиентов, надеемся, что данный кредит позволит предпринимателям увеличить свой бизнес, – говорит Ботагоз.
Центр поддержки корпоративных клиентов:
телефон с мобильного 7744 (бесплатно)
Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
