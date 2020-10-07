Основные условия по кредиту: Минимальная и максимальная сумма кредита: – от 300 тысяч до 5 млн тенге. Сроки: – от 12 до 36 месяцев. Процентная ставка: – 22% годовых.

Подача заявки на получение кредита: – онлайн через сайт Сбербанк Казахстана. Документы для прикрепления к заявке: – не требуются. Принятие решения по кредиту: – в течение 10 минут.

Залог: – не требуется. Комиссии за рассмотрение и оформление кредита: – отсутствуют. Расходы на открытие счета: – нет.

Документы, которые необходимы для оформления договоров при визите в банк и получении денег: – удостоверение личности, – свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или талона, – декларация об уплате налогов за последний отчетный период.

Клиент сам определяет: – на какой срок он предполагает получить финансирование, – сумму взносов, – комфортный для себя день погашения.

Еще до пандемии сегмент малого и микробизнеса испытывал трудности с получением кредита. Большинство программ требует от бизнеса залоговое имущество или наличие больших оборотных средств. Но ни того, ни другого у предпринимателей, которые арендуют помещения и имеют небольшой доход, просто нет. Кроме того, чтобы получить финансирование, клиент, как правило, должен был несколько раз посещать банк. А также предприниматели, которые зачастую сами продавцы и консультанты на своих точках, не всегда могли это сделать. Для поддержания индивидуальных предпринимателей Сбербанк Казахстан разработал кредит, который решает эти проблемы – кредит до 5 млн тенге на любые цели. Главная особенность данного предложения – подача заявки, принятие решения осуществляются онлайн. Чтобы разобраться подробнее во всех нюансах получения нового кредита, мы поговорили с командой Сбербанка в Казахстане, которая непосредственно занималась его разработкой и адаптацией под запросы казахстанского малого и микробизнеса – Асель Магзяновой, Ботагоз Торекуловой и Алией Кокумбаевой.– Проект нацелен на индивидуальных предпринимателей в сегменте малый и микробизнес, – рассказывает руководитель проекта Асель Магзянова. – Целевое использование кредитования может быть любое – и пополнение оборотных средств, и инвестиционные цели. Это может быть увеличение объемов продаж, открытие дополнительных точек, экономически целесообразный закуп большей, чем в обычном режиме партии товаров, закрытие кассовых разрывов. Помимо оборотных целей, клиент может использовать кредит для инвестирования в развитие бизнеса: закуп транспортных средств и другого оборудования, приобретение точек продаж, переоборудование и ремонт помещений, все, что не затрагивает строительство, требующее разрешительной документации. То есть данный кредит предоставляет бизнесу множество возможностей и призван поддерживать и развивать его. В предпринимательской деятельности доступное и надежное финансовое плечо – это дополнительная «подушка безопасности».– Процентная ставка конкурентоспособная и достаточно низкая по сравнению с другими аналогичными онлайн продуктами на рынке для юридических лиц, – продолжает Асель Магзянова. – Если говорить об онлайн продуктах для юридических лиц других организаций, ставка может доходить до 56% годовых. По нашему кредиту ставка предполагается не более 22% годовых. Мы уверены, что продукт будет востребованным, так как индивидуальные предприниматели получают возможность расширить свой бизнес. С учетом того, что кредит без залогов и комиссий, есть возможность быстро получить одобрение без похода в банк, интерес к кредиту будет обеспечен.– На первом этапе необходимо подать заявку, заполнив всего 5 полей: Ф.И.О., город, наименование компании, телефон и БИН. Это займет пару минут, – продолжает знакомить с продуктом главный менеджер Сбербанка Алия Кокумбаева.– После принятия положительного решения с клиентом обязательно связывается работник банка и задает ему уточняющие вопросы, – рассказывает Алия. – После этого предприниматель может посетить банк в удобное для себя время для подписания договора и получения денег с минимальным пакетом документов, которые всегда имеются под рукой у предпринимателя.– При открытии текущего счета клиент получает комплексный пакет, в котором предусмотрена система дистанционного банковского обслуживания «SberBusiness», – дополняет главный менеджер Сбербанка Ботагоз Торекулова. Через данное приложение предприниматель сможет полностью управлять своими деньгами, осуществлять погашение кредита и безналичные операции.– На наш взгляд, именно данной категорией бизнеса этот кредит будет востребован, – поясняет Ботагоз Торекулова. – Все мы видим, что во время пандемии бизнес, связанный со сферой услуг и торговлей, остановился и замер. После отмены всех карантинных мер бизнес будет по–новому запускаться и развиваться. И именно в этот момент кредит Сбербанка поможет предпринимателю решить его вопросы, предоставив возможность получить решение о финансировании без посещения офиса банка и без обеспечения. Представители Сбербанка отмечают, что на рынке Казахстана такого предложения для сегмента микро– и малого бизнеса сегодня нет. – Ждем своих клиентов, надеемся, что данный кредит позволит предпринимателям увеличить свой бизнес, – говорит Ботагоз.Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.