Иллюстративное фото из архива "МГ" Погибшим оказался 56-летний гражданин республики Армения. По имеющейся информации, на ногу начальника наехал каток. В результате травмы, не совместимой с жизнью, работник скончался по дороге в больницу. - Сообщение нам официально поступило. Будет создана комиссия по расследованию этого несчастного случая, и по его итогам будет дано заключение о степени вины работодателя либо работника, - рассказал руководитель управления государственной инспекции труда Атырауской области Игилик Аубакиров. Ранее в компании "Казкомсервис", в которой числится работник, уже был зарегистрирован один случай, но не смертельный. В целом за 9 месяцев этого года на производстве погибли восемь человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.